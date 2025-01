Yves Lampaert heeft zo zijn redenen om erin te blijven geloven: "Ik ben niet het supertalent zoals Van Aert of Van der Poel"

Het is toch al een paar jaar geleden dat Yves Lampaert in de grote eendagskoersen zich nog echt heeft kunnen manifesteren. Het is ook geen evidentie om het tegen Van Aert en Van der Poel op te nemen.

Als Wout van Aert en Mathieu van der Poel in die voorjaarskoersen aan de start staan, dan weet de rest al vaak hoe laat het is. Ook Soudal Quick-Step moest de laatste seizoenen vaak achter de feiten aanlopen. "Ze gaan niet alles blijven winnen zoals de afgelopen twee jaar, hè", maakt Yves Lampaert zich sterk bij Wieler Revue. "Daar ben ik van overtuigd."

Het is in de eerste plaats dus wel rekenen op omstandigheden die Van Aert en Van der Poel niet laten meedoen voor winst. "Als ze zich laten verrassen of niet op de afspraak zijn, dan moeten wij toeslaan. Hopelijk is het geluk dan eens aan onze zijde." Daar heeft het ook al wel eens aan ontbroken en dan is het helemaal onbegonnen werk.

Lampaert denkt nog mee te kunnen

Als de puzzelstukjes dan eens op de juiste plaats vallen, is Yves Lampaert dan ook de man die het kan afmaken voor Soudal Quick-Step? Lampaert is ondertussen al 33. "Fysiek gezien moet ik nog altijd mee kunnen doen", maakt de West-Vlaming zich op dat vlak geen zorgen. "Als het koersverloop een beetje mijn kant opvalt dan heb ik een kans."

Er is ook wel een bepaalde realiteit om rekening mee te houden en dat kan een renner als Lampaert niet negeren. "Ik ben natuurlijk niet het supertalent zoals Van Aert of Van der Poel, maar met mijn ervaring moet ik nog altijd capabel zijn om mee te spelen in de finale." Dan komt het er eerst op aan om zelf het beste niveau te halen.

Parijs-Roubaix nog altijd dé klassieker voor Lampaert

Dat was het voorbije seizoen ook niet altijd het geval. Als er één grote klassieker is waar Lampaert zich wel tot de grote jongens kan mengen, is dat waarschijnlijk nog altijd Parijs-Roubaix.