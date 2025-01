Zonneveld kiest kant Van Aert: "Zoveel ouders die mompelden dat hun kinderen nooit deze achterlijke sport zouden mogen beoefenen"

De uiteenlopende meningen komen nu veelvuldig naar voren. De ene kiest de kant van Wout van Aert, de andere is het helemaal niet met hem eens. Het is zowat fifty-fifty in de wielerwereld. Thijs Zonneveld behoort tot het kamp dat vindt dat de snelheid naar omlaag moet.

Dat is ook het verhaal achter het voorstel van Wout van Aert, die pleit voor het limiteren van een aantal versnellingen. Zonneveld komt in het AD met duidelijke argumenten op de proppen voor lagere snelheden in het wielrennen. "Die ene bocht in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland was er niet eens eentje die heel scherp was, of bijzonder glad. Maar het grootste probleem was de snelheid."

Een andere zware valpartij kwam er in het voorjaar van 2024 in Dwars door Vlaanderen. "Ook daar: een ‘bijtrapafdaling’ met snelheden van 80 kilometer per uur. Zoveel toprenners met kapotte lichamen en gebroken seizoenen, zoveel ouders die de beelden voorbij zagen komen en tegen zichzelf mompelden dat hun kinderen in de toekomst never nooit deze achterlijke sport zouden mogen beoefenen."

Zonneveld merkt grotere gevolgen in de koers

Zonneveld beseft ook wel welke tendens er wordt nagestreeft in de koers. "Sneller, sneller, sneller: je ziet het terug in alle data - van trainingen en van koersen. In een peloton zorgt dat ervoor dat de tijd om te reageren op onverwachte bewegingen een stuk kleiner is geworden en tegelijkertijd dat de gevolgen van fouten veel groter zijn."

Bovendien zijn de wegen vaak niet gemaakt om op te koersen. "We moeten de conclusie trekken dat wielrennen op het hoogste niveau simpelweg te snel gaat voor de parkoersen waarop wordt gereden." Het is tijd om daar op in te grijpen. "Dat betekent parkoersen aanpassen, maar ook iets anders. Iets wat tot nog toe nauwelijks is gebeurd: het materiaal langzamer maken."

Andere sporten geven wielrennen het goede voorbeeld

"In andere snelheidssporten gebeurt het constant en in het wielrennen zelf vinden we het ook al jaren doodnormaal dat de fiets vanwege veiligheidsredenen niet lichter mag zijn dan 6,8 kilo", staaft Zonneveld zijn theorie. "Het is volkomen logisch om ook strengere eisen te stellen voor aerodynamische innovaties of om ploegen te verplichten met bredere of meer geprofileerde banden te gaan rijden."