Financiële problemen? Sven Vanthourenhout onthult zijn situatie nu hij geen job heeft

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout zit sinds eind september zonder job. Zorgt dat ook financieel voor problemen?

Hij leek snel een nieuwe job te vinden na zijn vertrek bij Belgian Cycling, maar na meer dan drie maanden heeft Sven Vanthourenhout nog geen nieuwe uitdaging gevonden. Toch zit er geen druk op de ketel.

Ook financieel niet. "Ik ben een ex-renner die altijd zuinig heeft geleefd. Ik kan iets aan, maar natuurlijk ben ik niet binnen", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Bij de bond heeft Vanthourenhout niet het grote geld verdiend.

Toch heeft Vanthourenhout de luxe om het financiële op dit moment op de tweede plaats te zetten. Als Vanthourenhout wel voor het financiële had gekozen, dan kon hij in 2023 al kiezen om bij UAE Team Emirates te tekenen.

Vanthourenhout kiest sportieve boven financiële

Vanthourenhout wil vooral iets vinden waarin hij zich kan smijten. De ex-bondscoach is nog maar 44 jaar, hij wil nog heel veel bereiken. En dan vooral renners begeleiden en samen proberen te winnen. Vooral dat heeft prioriteit.

"Als straks ploeg A komt met een mooi financieel voorstel en ploeg B met een mooi sportief project, dan wordt het zeker ploeg B", is Vanthourenhout nog duidelijk. In 2026 verwacht Vanthourenhout dat hij opnieuw in het peloton zal zitten.