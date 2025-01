Laurens Sweeck erkent zijn meerdere in Thibau Nys en is ook eerlijk: "Toen wist ik het"

Laurens Sweeck heeft zijn favorietenrol op het Belgisch kampioenschap niet kunnen waarmaken. In Heusden-Zolder botste hij op een sterke Thibau Nys.

Voor het BK veldrijden was Laurens Sweeck de grote favoriet om na 2020 opnieuw de driekleur te pakken. In Heusden-Zolder maakte hij ook een goede indruk en in de voorlaatste ronde reed Sweeck met Aerts weg.

Thibau Nys kwam echter nog terug uit de achtergrond en viel daarna meteen aan. Sweeck kon het wiel van de Europese kampioen niet houden. Sweeck kwam als tweede over de streep, op negen seconden van Nys.

Sweeck tevreden met zilver op BK veldrijden

"Ik kan uiteindelijk wel leven met zilver, want er was één iemand beter", gaf Sweeck achteraf toe. "Ik waagde de gok om met Toon (Aerts, nvdr.) weg te rijden omdat ik al gevoeld had dat Thibau sterk was op het laatste gedeelte van de ronde."

"Dat was de enige mogelijkheid om hem te kloppen, hij was de beste in koers. Ik heb mijn kaarten op tafel gelegd, maar ze waren niet hoog genoeg. Ik reed à bloc toen Thibau bij ons kwam en meteen erover ging. Daarmee deelde hij een tikje uit."

"In het begin van de wedstrijd had Thibau ook al eens een prikje uitgedeeld en voelde ik wel dat hij goed was. Ik wist dat ik geluk nodig zou hebben om aan het langste eind te trekken. En dat was net niet het geval."