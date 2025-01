Mag Wout van Aert dromen van de roze trui in de Giro? Thomas De Gendt is klaar en duidelijk

Dat de Giro dit jaar van start gaat in Albanië werd al in december duidelijk, nu heeft de organisatie ook het hele parcours aangekondigd. Met slechts één rit van meer dan 200 kilometer en één rit boven de 2000 meter wordt het een aparte Giro.

Maar het lijkt wel een Giro waarin er kansen liggen voor Wout van Aert. Zijn deelname is nog niet officieel bevestigd, maar vorig jaar had Van Aert wel plannen om aan de start te staan. Die moest hij laten varen na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen.

Vooral de eerste drie ettappes met twee heuvelritten en een tijdrit schuilt in en rond de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor Wout van Aert een uitgelezen kans om de roze trui te dragen. Dat vindt ook Thomas De Gendt.

"Ik denk toch dat hij de eerste dag meteen voor het roze zal willen en kunnen gaan", zegt De Gendt bij Sporza. En De Gendt ziet naast de eerste etappes in Albanië zeker nog vier kansen voor Van Aert.

"Als ik ritten zou mogen aanstippen om kans te maken in de ontsnapping, dan kies ik voor de ritten 1, 3, 5, zeker 8, 11 en misschien ook 15. Dat zijn dagen die klassementsmannen laten liggen, maar ook niet voor de sprinters zijn. En Van Aert is dan zo iemand die alle parcours aankan."

🚨 The road to glory starts NOW!



📈 52,500 m D+

🪨 38 km of gravel roads

⏱️ 42.3 km of time trials

⛰️ Cima Coppi: Colle delle Finestre

.

This is the route of the 2025 Giro d'Italia! 👇

.

🚨 La strada per la gloria inizia ORA!



📈 52.500 m D+

🪨 38 km di strade sterrate

⏱️ 42,3… pic.twitter.com/XKOd9SESEW