Remco Evenepoel heeft verbazingwekkend nieuws: "Wellicht is dat ook gebeurd bij ongeval"

Remco Evenepoel is nog steeds herstellende van het ongeval dat hij opliep. Het gaat voor onze landgenoot allemaal echter niet zo vlug als hij zelf had gewild.

De letsels die Remco Evenepoel opliep bij zijn botsing met een bestelwagen van Bpost zijn niet van de poes. Het zal een hele tijd duren vooraleer alles weer in orde is.

De schouder is voor een wielrenner ook van cruciaal belang. “Al mijn ligamenten waren af, mijn gewrichten werden zwaar geteisterd. Bij een sleutelbeenbreuk is het gewoon plaatje erop, even rusten en hop, weer verder. Dit is anders”, vertelt Evenepoel aan Het Laatste Nieuws.

Hij moet ook grif toegeven dat hij en zijn entourage het allemaal wat onderschat hadden, tot de echte diagnose duidelijk werd. En er is wellicht zelfs nog meer gebeurd dan we tot nu toe wisten, zo geeft Evenepoel ook nog eens mee.

“Dan drong het besef door dat het echt wel een ernstige blessure is. Wellicht is mijn schouder bij de klap even uit de kom gegaan en er weer ingeschoten door op mijn schouderblad terecht te komen”, klinkt het nog.

Het competitiedebuut van onze landgenoot blijft voorlopig nog altijd de Brabantse Pijl, al beseft Evenepoel bij het uitspreken van die ambities ook nog één ding. “Maar... de Brabantse Pijl bevat wel kasseien. Dat zal ik misschien toch ook wel een beetje in het hoofd moeten houden.”