Toon Aerts niet tevreden na eerste zege sinds schorsing: "Moeten een kat een kat noemen"

Toon Aerts heeft in Otegem voor het eerst sinds zijn schorsing nog eens gewonnen. Al blijft Aerts ondanks de euforie wel realistisch.

Voor Toon Aerts deed de zege in Otegem, daags na zijn derde plaats op het BK veldrijden, deugd. "Daar moet ik niet flauw over doen. Hier heb ik heel hard en heel lang naar uitgekeken", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad.

Aerts dacht dat hij zijn comeback wel eens zou laten zien wie hij was en dat de overwinningen snel zouden volgen. Maar hij heeft de voorbije maanden wel hard moeten knokken. En dan lukt het net in Otegem.

Want eigenlijk had Aerts die cross er maar snel bijgenomen voor hij weer richting Spanje vertrok om te trainen. Maar de puzzelstukken vielen eens op hun plaats, wat in Dublin of Namen niet het geval was geweest.

Aerts wil meer winnen

Maar Aerts neemt ook geen genoegen met enkel een zege in Otegem. "We moeten een kat een kat noemen: ik ben geen crosser geworden en gebleven om enkel nog in Otegem te winnen." Hij wil opnieuw grote crossen winnen.

Aerts is wel aan een goed seizoen bezig met een tweede plaats in de Wereldbeker en een tweede plaats in de X2O Badkamers Trofee. En hij nadert ook weer de top tien van de UCI-ranking. "Statistieken liegen niet, maar naar mijn gevoel had het net iets meer mogen zijn."