Geen WK in Rwanda voor Wout van Aert? Bondscoach Serge Pauwels komt met de nodige uitleg

In tegenstelling tot Remco Evenepoel heeft Wout van Aert nog niet beslist om deel te nemen aan het WK. Daarvoor wil hij kijken hoe het seizoen loopt.

Remco Evenepoel gaf aan dat het WK in Rwanda iets is waar hij enorm naar uitkijkt. Onze landgenoot nam zelfs al de nodige inentingen daarvoor. Toen Wout van Aert zijn programma voor 2025 deze week bekendmaakte werd duidelijk dat het WK voor hem nog geen zekerheid is.

Bondscoach Serge Pauwels toont begrip voor die keuze, want Van Aert heeft een heel druk schema opgesteld, met meer dan 55 koersdagen tot na de Tour de France.

Pauwels had een gesprek met Van Aert en toont het nodige begrip. “Wout wil nu nog niet honderd procent ja of neen zeggen en daar heeft het recente verleden ook veel te maken”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

“Vorig jaar had Wout in januari ook heel veel plannen, maar uiteindelijk bleef er van die plannen door omstandigheden niet veel over. Eerst primeren voor Wout de klassiekers, het WK is pas enkele blokken verder.”

Pauwels gaat volgende maand naar Rwanda voor een verkenning. Daarna zal hij opnieuw contact nemen met Van Aert om alle informatie te delen.

“Ik wil in juni een preselectie van twaalf à dertien namen hebben, waarvan er dan acht overblijven, maar als het parcours van Kigali is zoals ik nu denk dat het is, heeft Wout altijd een plaats in mijn selectie”, klinkt het.