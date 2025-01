Wout van Aert bijt van zich af nadat hij geconfronteerd wordt met zijn leeftijd: "Hoe zou je daarop reageren?"

Wout van Aert bereidt zich zo goed als volledig op dezelfde manier als vorig jaar voor op het nieuwe seizoen. De grote doelen liggen opnieuw in het voorjaar.

Op de mediadag van Visma Lease a Bike werd duidelijk dat Wout van Aert ook in 2025 resoluut mikt op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

De voorbereiding van vorig jaar was top, alleen werd die gehypothekeerd door de zware valpartij in Dwars door Vlaanderen die heel zijn jaar stevig dooreenschudde.

“Sommige analisten zeggen in de krant dat het een obsessie voor me is, maar zelf zou ik dat nooit op die manier zeggen”, was Wout van Aert duidelijk.

Dat hij ondertussen weer een jaartje ouder is, maakt voor hem niet uit. Dat de kansen kleiner en kleiner worden om de Ronde of Roubaix te winnen beseft hij zeker.

“Wat als ik nou zou zeggen dat ik die koersen wil proberen winnen, maar dat het me niet boeit of het me effectief lukt? Hoe zouden jullie daar op reageren? Het is normaal voor een renner als ik dat ik ambieer om die koersen te winnen. Dat ik erin blijf geloven dat het gaat lukken”, bijt hij van zich af.

Hij blijft hoog mikken en dat siert hem. “En als het lukt zal het een opluchting voor me zijn, maar als het niet lukt dan heb ik elk geval een fijne tijd gehad tijdens het najagen van mijn dromen...”