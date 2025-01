Van der Poel blikt nog eens terug op hotelnacht in Australië: "Maar of ik iets zou veranderen?"

Mathieu van der Poel wilde in 2022 wereldkampioen op de weg worden in Wollongong, maar dat draaide helemaal anders uit. Daar blikt de Nederlander nog eens op terug.

In de nacht voor het WK in Wollongong ging het volledig mis voor Mathieu van der Poel. In zijn hotel werd Van der Poel door enkele meisjes die op zijn deur bleven kloppen. De Nederlander had er op een bepaald moment genoeg van.

Van der Poel ergerde zich aan het gedrag van de tieners en ging verhaal halen. Daarbij zou hij de arm bezeerd hebben van één van de meisjes. De Australische politie werd erbij gehaald en Van der Poel moest meegaan.

Uiteindelijk was Van der Poel pas om 4u weer in zijn hotel. Hij ging nog van start op het WK, maar gaf al snel op. Nu komt Van der Poel er nog eens op terug. "Er zijn dingen gebeurd die ik achteraf gezien anders had moeten doen", zegt hij bij Sporza.

Van der Poel werd sterker door incident

Van der Poel verwijst onder meer naar het WK in Australië. "Het was op het moment zelf zeker niet leuk. Maar of ik iets zou veranderen? Misschien niet, omdat ik weet dat het me nadien heeft geholpen om beter te kunnen presteren."

Een jaar later in Glasgow was het voor Van der Poel wel prijs op het WK. Hij heeft het incident dan ook al redelijk snel achter zich gelaten. "Terugkijken probeer ik niet te doen, maar probeer vooruit te kijken."