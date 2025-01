"Zoals Roglic en Vingegaard": Uijtdebroeks onthult waarom hij het roer helemaal omgooit

Cian Uijtdebroeks pakt het vanaf dit jaar iets anders aan. Hij wil opnieuw leren winnen en doet dat vooral in kleinere koersen, om daarna weer een stap hogerop te zetten.

De voorbije drie jaar reed Cian Uijtdebroeks (21) heel wat mooie resultaten bij elkaar bij de profs. Dat deed hij vooral door aan te klampen, waardoor hij onder meer achtste werd in de Vuelta in 2023. Zijn aanpak zal nu veranderen.

Want in een rit in lijn eindigde Uijtdebroeks in drie seizoenen nog maar één keer in de top drie, in een rit in de Sibiu Tour in 2022. In 2025 moet de nadruk van Uijtdebroeks opnieuw liggen op leren winnen, zoals hij bij de beloften veel deed.

Uijtdebroeks wil Roglic en Vingegaard achterna

Daarom zal Uijtdebroeks geen grote ronde rijden dit jaar, al is de Vuelta nog een optie. Uijtdebroeks krijgt onder meer zijn kans in Oman, Coppi e Bartali, Tirreno-Adriatico, Romandië en Zwitserland. Daar moet hij proberen te scoren.

"Ik zal heel veel rijden, om ook heel veel dingen uit te proberen. Trial and error. Hoe gebruik je best je ploeg? Hoe koers je offensief in de finale? Dat soort zaken", zegt Uijtdebroeks bij Sporza. Hij spiegelt zich aan twee toppers die ook zo'n traject hebben doorlopen.

"Met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard heb ik twee mooie voorbeelden. Ik moet nu de stap zetten om meer een afmaker te worden", stelt Uijtdebroeks nog. Op 7 februari begint Uijtdebroeks aan zijn seizoen in de Muscat Classic, een eendagskoers daags voor de Ronde van Oman.