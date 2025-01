🎥 Een blik achter de schermen: Remco Evenepoel geeft unieke inkijk in zijn revalidatie

Remco Evenepoel werkt hard aan zijn herstel na zijn ongeval op training begin december. De olympische kampioen gaf een blik achter de schermen van zijn herstel.

Het is intussen zo'n zes weken geleden dat Remco Evenepoel tijdens zijn eerste training van het nieuwe seizoen tegen een openzwaaiend portier knalde op training. De olympische kampioen ging onder het mes en moest het daarna een maand rustig aan doen.

Intussen mag Evenepoel actief revalideren en daarover heeft Evenepoel op TikTok een video gedeeld. Daarin gunt de dubbele olympische kampioen van Parijs ons een blik achter de schermen van zijn revalidatie.

Evenepoel rijdt vanuit zijn woonplaats Schepdaal zo'n uur naar Antwerpen om te revalideren bij kinesist Thijs Hertsens. Hij hielp Evenepoel vorig jaar ook al succesvol revalideren na zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Evenepoel ook Sportman van het Jaar

Na een bezoek aan de kapper trok Evenepoel die dag ook nog naar het Sportgala met zijn vrouw Oumi. Op het Sportgala kreeg Evenepoel voor de vierde keer in zijn carrière de prijs van Sportman van het Jaar.

In januari zal Evenepoel vooral nog revalideren bij de kinesist en trainen op de rollen, in februari hoopt hij opnieuw buiten te trainen. Evenepoel mikt op een rentree op 18 april in de Brabantse Pijl, al is dat nog niet zeker.