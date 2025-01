Lars van der Haar zette Wout van Aert een hak voor Thibau Nys: "Zo kon ik hem kloppen"

Lars van der Haar heeft in Benidorm eindelijk nog eens een podiumplaats kunnen veroveren. Zo hielp hij onder meer ook zijn ploegmaat Thibau Nys om de zege te pakken.

Sinds 16 november in Merksplas was het geleden dat Lars van der Haar nog eens op het podium stond. Voor de Nederlander kwam het dan ook als een verrassing dat hij in Benidorm als derde over de streep kwam.

Al reed Van der Haar in de slotronde vooral in functie van zijn ploegmaat Thibau Nys, die ook won in Benidorm. "Want ik wist dat ik Eli in de slotronde niet kon kloppen, door de balken. We reden samen voorop, maar ik wist dat ik niet met hem door moest trekken."

Van der Haar houdt Van Aert van het podium in Benidorm

"Ik focuste me in de laatste rondes dus op Thibau Nys en dat pakte ook goed uit." Zelf rekende Van der Haar ook nog af met Van Aert in de slotronde. Van Aert moest namelijk vol rijden om het gat op Nys en Iserbyt dicht te rijden.

"Hij kon alleen net te laat komen. Hij kon niet eerder komen, waardoor Vanthourenhout en ik hem een beetje vast konden zetten. Toen heeft hij het hele fietspad vol moeten rijden. Zo kon ik hem kloppen voor de derde plaats."

Voor Van der Haar was zijn podiumplaats een bevestiging van de voorbije weken. "Ik voelde me de heel kerstperiode al heel goed. Alleen toen kwam het er nooit echt uit", besloot Van der Haar nog.