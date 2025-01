Nu ook officieel zeker wie de rol van Mads Pedersen overneemt in de Tour de France (en dat is voorlopig niet Thibau Nys)

Mads Pedersen laat het voortaan aan anderen over om in de Tour de France voor ritzeges te strijden. Het is ook bekend wie zijn rol moet overnemen.

Dat wist iedereen eigenlijk ook al wel. Op de mediadag van Lidl-Trek werd duidelijk dat Jonathan Milan dit jaar zou deelnemen aan de Tour de France. Mads Pedersen vertelde zelf ook dat Milan de kopman van de ploeg zou zijn in de jacht op ritzeges en een groene trui. Als pure sprinter zou Milan Lidl-Trek een betere kans geven om op dat vlak resultaat te boeken.

Nu is het ook officieel zeker dat Milan voor Lidl-Trek naar de Tour gaat. De ploeg heeft dit aangekondigd op sociale media. "Het nieuws is bekend! Jonathan Milan zal zijn eerste Tour de France rijden in 2025. Een boeiend jaar zit er aan te komen voor de Italiaanse superster/sprinter!" Daar hoort ook een foto bij van een breed glimlachende Milan.

Milan moet Giro-succes herhalen in de Tour

De sterke beer van 24, die ook uitblinkt in het baanwielrennen, was de voorbije jaren al goed voor succes in de Giro, waar hij de laatste twee jaar de puntentrui veroverde. Dat koppelde hij aan één ritzege in 2023 en drie ritzeges in 2024, een editie waarin hij even sterk bleek te zijn als Tim Merlier. Nu jaagt Milan dus ditzelfde succes na in de Tour, op het allerhoogste platform.

The news 📰 is out! @MilanJonathan_ is set to race his first @LeTour de France 🇫🇷 in 2025 🤩



An exciting year coming up for the Italian superstar ⭐️ sprinter!



📸 @hardyccphotos pic.twitter.com/pwemFOPcrw — Lidl-Trek (@LidlTrek) January 18, 2025

De capaciteiten om dit te realiseren heeft hij zeker, al is de concurrentie nergens zo groot als in de Tour. Het blijft dus toch even afwachten. Het is ook uitkijken of hij Thibau Nys aan zijn zijde krijgt. Sinds het nieuws uitlekte dat Pedersen niet naar de Tour gaat, doet ook de speculatie de ronde of er een plekje voor Nys zou zijn in de Tour-selectie.

Nys een optie voor oplopende aankomsten

Milan is immers iemand voor de vlakke sprints en Lidl-Trek zou Nys dan kunnen inzetten bij de oplopende aankomsten. In elk geval zal Nys niet naar de Tour trekken als absolute kopman. Die rol en druk is voor Milan weggelegd.