Mads Pedersen doet een opvallende onthulling over Tour de France: hoe gaat hij om met het besluit van zijn team?

Zelfs als absolute wereldtopper krijg je niet altijd je zin. Het is toch wel heel erg opvallend dat ze bij Lidl-Trek beslist hebben om Mads Pedersen weg van de Tour te houden.

Mads Pedersen is toch iemand die je in de categorie van renners van wereldklasse plaatst. Hij stelt zelden teleur, zelfs als we de klassiekers even buiten beschouwing laten. In de Tour van 2024 moest hij opgeven, maar in de twee voorgaande edities won hij telkens een etappe, hoewel in de grootste wedstrijd van het jaar er wel wat op papier snellere sprinters aanwezig zijn.

Misschien is die laatste editie dus toch wel blijven hangen bij de ploegleiding. Er staat immers geen Tour de France op het programma van Mads Pedersen in 2025. Hij gaat de Giro en de Vuelta rijden. De organisaties van die twee grote ronden zullen in de wolken zijn in zijn komst. Pedersen is zo eerlijk om toe te geven dat hij het aanvankelijk wel anders zag dan zijn ploeg.

Pedersen wil naar de Tour maar mag niet

"Ik wilde zelf heel graag naar de Tour de France", maakt de Deen duidelijk op de mediadag van Lidl-Trek. "Voor ritzeges, voor groen. Deze sterke ploeg, met vele sterke renners, richt zich in alle ronden op zoveel mogelijk etappezeges. Dan dringen onvermijdelijke keuzes zich op." Je zou dan toch verwachten dat dit een keuze zou worden in het voordeel van Pedersen.

Het is dus anders uitgedraaid. Het moet wel gezegd dat Lidl-Trek nog andere ijzers in het vuur heeft voor het type ritten waar Pedersen in zou kunnen scoren. "Johny' Milan komt aan zet. Hij is misschien wel de allerbeste sprinter ter wereld. De kans op succes is met hem wellicht groter dan met mij. Het is dus een juiste beslissing."

Pedersen hoopt voorbeeld Milan te volgen

Pedersen hoopt zelf om in de eerste grote ronde van het jaar meteen een ferme slag te slaan. "Ik probeer mijn doelen, ritzeges en puntentrui, dan maar te verwezenlijken in de Giro. Johny gaf me vorig jaar het goede voorbeeld."