Eli Iserbyt heeft heerlijke naam voor actie waarbij hij Wout van Aert in luren legde

Wout van Aert leek in de slotronde in Benidorm op weg naar de tweede plaats. Daar stak Eli Iserbyt echter op magistrale wijze een stokje voor.

Van Aert kon op de lange klim op het asfalt in de slotronde de tweede plaats in handen krijgen, maar Eli Iserbyt wist hem echter nog te verschalken.

“Ik liet Wout bergop overnemen, zodat ik even in zijn wiel kon profiteren om hem nadien in de afdaling te passeren”, vertelt de West-Vlaming na de koers in Het Laatste Nieuws.

Een knap plan en dat werkte ook. Al moest Iserbyt daarvoor wel al zijn stuurmanskunsten voor bovenhalen om zo’n grote renner te kloppen.

“Daar heb ik mijn ‘iron balls’ voor moeten bovenhalen, want een kampioen als Wout passeer je niet zomaar op die manier”, besluit Iserbyt.

Van Aert kon er alvast mee lachen. “Ik heb mij geamuseerd en met het oog op het wegseizoen was deze zware cross de ideale intervaltraining: een uur op de limiet en vechten van bocht naar bocht.”