Geschorste Shari Bossuyt verbaast haar vriend Gerben Thijssen: "Ze heeft nu één groot doel"

Net als Toon Aerts zit ook Shari Bossuyt een schorsing uit na een positieve dopingtest. Ondertussen is Bossuyt wel hard aan het trainen om er bij haar terugkeer meteen te staan.

In maart 2023 testte Shari Bossuyt positief op het verboden middel dat ook Toon Aerts een schorsing van twee jaar kostte. Intussen staat Bossuyt anderhalf jaar aan de kant, in juni zou Bossuyt haar rentree kunnen maken.

De comeback van Toon Aerts geeft Bossuyt veel moed om te blijven trainen en werken. Haar vriend Gerben Thijssen, zelf profrenner bij Intermarché-Wanty, is dan ook onder de indruk van de werkethiek van Bossuyt.

Bossuyt verbaast Thijssen met doorzettingsvermogen

"Het is mijn lief, maar ze verbaast mij elke dag. Hoe ze ondanks die klotesituatie nog zoveel doorzettingsvermogen heeft", zegt Thijssen bij Sporza. Terwijl Thijssen in de Spaanse zon kan trainen, combineert Bossuyt haar trainingen in België met haar tijdelijke job.

"Ze heeft nu één groot doel: in juni wil ze er weer staan", zegt Thijssen. Hij wil haar geen druk opleggen, maar Thijssen weet dat Bossuyt erop gebrand is om op een hoog niveu terug te keren. En dat zal ook bij een nieuwe ploeg zijn.

Bij haar oude ploeg Canyon//SRAM gaat Bossuyt niet meer aan de slag, maar er is wel voldoende interesse volgens Thijssen. "Voorlopig is er nog maar een woord, want er mag niets getekend worden zolang ze geschorst is."