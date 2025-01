Gaat Tadej Pogacar nieuw wapen inzetten tegen Mathieu van der Poel? "Zou logisch zijn"

Tadej Pogacar is al zo verdomd goed en nu heeft hij ook nog eens een nieuw wapen. Mathieu van der Poel & co zijn gewaarschuwd.

De laatste keer dat Pogacar en Van der Poel elkaar echt bekampten was op het WK wielrennen in Zürich. De eerstvolgende keer is mogelijk in Milaan-Sanremo. Van der Poel won de klassieker in 2023, Van der Poel nog niet. UAE heeft een nieuwe troef om de Sloveen te helpen: de fietsleverancier heeft de Colnago Y1Rs ontworpen, wat een meer aerodynamische fiets zou zijn.

Kiest hij voor het oudere V4RS-model of doet Pogacar in La Primavera een beroep op zijn nieuwe fiets? "Voor Milaan-Sanremo is deze fiets heel geschikt", pleit Filippo Galli, Project Engineer, voor de nieuwe fiets bij In De Leiderstrui. "Ik zou het logisch vinden als Pogacar hem daar gaat gebruiken, omdat het een race op hoge snelheid is. En dan denk ik ook aan de mannen die de hele dag op kop moeten gaan rijden."

Tadej Pogacar beslist

Het is duidelijk bij wie de eindbeslissing ligt. "Wat Tadej uiteindelijk gaat doen, is aan hem. Maar als je het me nu vraagt, zou het logisch zijn als hij voor de nieuwe fiets gaat. Snelle races, lange uren in de kopgroep, heel snelle etappes, maar ook de cols aan 4 of 5 procent, die tegenwoordig aan meer dan 30 kilometer per uur omhoog worden gefietst."

De Y1Rs moet in dit type wielerwedstrijden goed van pas komen. "Pas als je het echt hebt over stevige beklimmingen, wordt het gewicht van de V4RS een groot voordeel. Deze fiets is heel stijf, maar door de vorm van het onderstel van het zadel, bieden we de renners extra comfort in actieve zitpositie, met dank aan vertical compliance."

UAE spaart kosten noch moeite

Ze hebben bij UAE dus kosten noch moeite gespaard om tot nog betere resultaten te komen. "Als renners daarbij ook de meest aerodynamische houding kunnen aanhouden, dan heeft dat een groot voordeel."