Jan Bakelants over "grote sadist" Tadej Pogacar: "Hij lijkt dat plezierig te vinden"

Na een jaartje afwezigheid staat Tadej Pogacar opnieuw aan de start van de Ronde van Vlaanderen. De wereldkampioen is volgens Jan Bakelants opnieuw de grote topfavoriet.

In 2022 liet Tadej Pogacar zich nog rollen in de sprint door Mathieu van der Poel en werd hij vierde in de Ronde van Vlaanderen, in 2023 was de Sloveen wel oppermachtig. Jan Bakelants verwacht dat de wereldkampioen dat nu opnieuw zal doen.

"Pogacar is een grote sadist. ‘Ik kom hier alles en iedereen kapot rijden’, denkt hij. En dat gaat hij zondag ook doen. Hij lijkt dat plezierig te vinden", zegt Bakelants bij HLN. In Milaan-Sanremo deed Pogacar dat al eens.

Toen waren de Cipressa en de Poggio niet steil genoeg om Van der Poel pijn te doen, die beklimmingen vindt de Sloveen wel in de Ronde van Vlaanderen. Denk maar aan de Koppenberg, Oude Kwaremont of Paterberg.

Kan Van der Poel Pogacar volgen?

Volgens Bakelants start Pogacar dan ook met de ingesteldheid dat hij tijdens de koers wel zal zien wier er kan volgen. Van der Poel zou dat kunnen, maar Bakelants denkt dat het voordeel toch bij Pogacar ligt.

"Hij is gesterkt door wat er in 2023 op de Oude Kruisberg en de Oude Kwaremont is gebeurd: eerst moest Wout van Aert eraf, daarna moest ook Van der Poel lossen. Als je een kick zoekt: dat is er pas één."