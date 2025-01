Triest zoiets te moeten meemaken! Na Lefevere ook ploegmaat Pogacar slachtoffer van inbraak: "Voor duizenden euro's gestolen"

Ook wielrenners zijn niet immuun voor de triestigere zaken uit het leven. Er is een inbraak gepleegd in het huis van Juan Sebastian Molano, een ploegmaat van Tadej Pogacar.

Inbraken bij mensen uit het wielermilieu zijn geen uitzondering meer. Onlangs maakte Patrick Lefevere bekend dat er bij hem thuis ingebroken was op het moment dat hij met zijn gezin op vakantie was in Zuid-Afrika. Juan Sebastian Molano heeft haast hetzelfde meegemaakt: ook in zijn huis is ingebroken op het moment dat hij elders vertoefde.

Dat meldt de Colombiaanse krant El Tiempo. Meerdere dieven zouden het huis van de wielrenner zijn binnengedrongen, op een moment dat dus niemand anders aanwezig was. Ook Julian, de broer van Juan Sebastian, niet. Die woont in hetzelfde huis. Ze waren op het moment van de inbraak samen in Dubai voor de voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Koersfietsen van UAE-renner gestolen

De woning van de wielrenner zou door de inbrekers doelgericht zijn uitgekozen. Er is dan ook een aardige buit gemaakt. Een koersfiets van Colago en twee mountainbikes van Specialized zouden zijn gestolen. Daarnaast namen de dieven ook nog huishoudelijke apparaten, wielershirts en andere accessoires mee. Er zou voor duizenden euro's aan materiaal gestolen zijn.

De Colombiaan staat bekend als een sprinter die voor UAE koersen kan winnen als de echte topsprinters niet aanwezig zijn. In elk geval is hij een erg gewaardeerde kracht binnen het team. Vorig jaar deed Pogacar tijdens een vlakke etappe in de Giro zelfs een deel van het werk om zo Molano in stelling te kunnen brengen om voor een ritzege te gaan.

Molano vooral succesvol op de piste

De 30-jarige Molano rijdt voorts vooral in dienst van kopmannen en behaalde zijn grootste persoonlijke successen in het baanwielrennen.