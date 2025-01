"Dat is ingewikkeld voor een Belg": Trainer van Wout van Aert komt met opvallende uitspraak

Wout van Aert rijdt deze week zijn laatste cross van deze winter. Het veldritseizoen stond volledig in het teken van het klassieke voorjaar.

Wout van Aert gaf het grif toe bij de voorstelling van zijn crossprogramma. Eigenlijk zou hij liever meer crossen, maar dat lukt niet als hij zich optimaal wil voorbereiden op het voorjaar. En daar heeft zijn leeftijd ook mee te maken, zo vertelde trainer Jim van den Berg in de podcast Live Slow, Ride Fast.

“Het is ook logisch dat hij het crossen een beetje laat voor wat het is. Naarmate je ouder wordt, wordt dat ook sowieso moeilijker. Zeker op de meer explosieve parkoersen”, klinkt het.

Dat heeft immers zijn invloed op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, de twee grote doelen van onze landgenoot in het klassieke voorjaar.

“De enige manier om de Ronde van Vlaanderen te winnen is door 'm minder belangrijk te maken. Dat is ingewikkeld voor een Belg. Ja, zelfs voor Wout van Aert. Ik ben bang dat er zo'n druk op gekomen is. Het is zo belangrijk dat dat het heel lastig maakt”, gaat Van den Berg verder.

En dan moet hij ook nog rekening houden met al zijn rivalen. “Hoe goed je ook bent als Wout van Aert zijnde, maar als een Van der Poel en Pogacar meedoen, win je er niet zomaar. Ik hoop niet dat hij er zich door laat verstikken.”