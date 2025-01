Het wielerseizoen is nog maar begonnen: topper in zijn vak moet al uitkijken voor schorsing

Het nieuwe wielerseizoen is deze week van start gegaan met de Tour Down Under in Australië. Lead-out Danny van Poppel zal echter op zijn hoede moeten zijn of hij dreigt een schorsing te krijgen.

In de eerste twee ritten van de Tour Down Under kregen we twee keer dezelfde winnaar: Sam Welsford. De sprinter van Red Bull-BORA-hansgrohe is net als vorig jaar, toen hij drie ritten won Down Under, goed aan het seizoen begonnen.

In de sprint krijgt Welsford hulp van zijn lead-out Danny van Poppel. De Nederlander wordt als een van de beste lead-outs ter wereld gezien, maar week in de tweede rit toch iets te veel van zijn lijn af na zijn lead-out.

Van Poppel hinderde de Lund Andresen (Picnic-PostNL) en Bauhaus (Bahrain Victorious), die misbaar maakten richting de Nederlander. Van Poppel werd nog achtste, maar werd nadien teruggezet naar de 118de plaats in de uitslag.

Van Poppel moet uitkijken voor schorsing

Hij kreeg van de jury echter ook nog een gele kaart. Dat systeem werd midden vorig jaar als test ingevoerd en blijft dit jaar behouden, ook gevaarlijke acties van lead-outs kunnen nu bestraft worden. En dus moet Van Poppel uitkijken.

Als hij tijdens de Tour Down Under nog een gele kaart krijgt, dan wordt hij gediskwalificeerd en wordt hij zeven dagen geschorst. Ook de komende maand moet Van Poppel nog uitkijken, want als hij nog twee gele kaarten krijgt binnen de 30 dagen wordt hij voor 14 dagen geschorst.