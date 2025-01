Sven Vanthourenhout maakt zich zorgen over Wout van Aert: "Dat ziet de buitenwereld niet"

Net als Remco Evenepoel moest Wout van Aert twee zware revalidaties in één jaar tijd doorstaan. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout vreesde dan ook.

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout sprak zich al duidelijk uit over het sportieve aspect van de zware valpartijen van Remco Evenepoel en Wout van Aert in 2024. Dat ze sterker uit hun blessures komen vindt Vanthourenhout "bullshit".

Toch maakt Vanthourenhout zich geen zorgen over de gevolgen op langere termijn voor de carrière van Remco Evenepoel, ondanks twee zware revalidaties. Bij Wout van Aert heeft Vanthourenhout wel even gevreesd.

Van Aert draagt zware valpartijen mee

"Vergeet de menselijke kant niet", zegt Vanthourenhout bij Sporza. "Toen ik Wout in de Vuelta zag liggen na zijn val, dacht ik: 'Het is toch niet de keer te veel?'". Want Van Aert moest alweer zwaar revalideren.

Na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen was zo'n twee maanden out, na zijn val in de Vuelta was hij opnieuw zo'n drie maanden buiten strijd. Al heeft hij in het veld wel al getoond dat hij opnieuw een goed niveau haalt.

"Je moet maanden hard werken om hopelijk weer op dat niveau te komen. De renners nemen dat mee, de buitenwereld ziet dat niet. Want ze worden bekeken als wielergoden met zeges", besluit Vanthourenhout nog.