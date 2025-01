Vanthourenhout spreekt wel heel klare taal over Evenepoel en Van Aert: "Dat is bullshit"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel revalideert momenteel van het ongeval dat hij eind vorig jaar had. Ook Wout van Aert moest lange tijd aan de kant zitten.

Hier had Remco Evenepoel echt niet op gerekend. Zijn voorbereiding op 2025 verliep totaal niet zoals gepland door een botsing met een bestelwagen van Bpost.

Op Velofollies sprak ex-bondscoach Sven Vanthourenhout over hoe het momenteel gaat met Evenepoel. De twee hadden nog recent contact met elkaar. “Hij staat voor een moeilijke opdracht, maar ik weet wie hij is en welke hardheid hij in zich heeft”, citeert Sporza Vanthourenhout.

“Het komt weer goed, hé. Remco zal ons vroeg of laat weer verbazen en wegblazen. Maar ik maak de vergelijking met Wout van Aert. Ze zitten een beetje in dezelfde positie: het gaat met vallen en opstaan.”

Eén ding gaat er bij Vanthourenhout alvast niet in. “Je hoort dan wel die clichés dat sporters hier sterker uitkomen, maar dat is - als ik dat zo mag zeggen - bullshit. Remco en Wout konden allebei in hun carrière al veel verder gestaan hebben als ze dit allemaal niet meegemaakt hadden.”

Het blijft een moeilijke oefening voor de renners. “Nu zit je weer te rekenen in functie van je herstel. Er zal weer een hoogtepunt komen, maar de maanden voordien zijn geschrapt en zijn palmares had al ruimer kunnen zijn. Kijk ook naar Van Aert, die Vlaanderen en Roubaix al een paar keer gemist heeft.”