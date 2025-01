Bijna D-day voor tweevoudig wereldkampioen tijdrijden: vliegt ex-renner straks voor jaren de bak in en krijgt hij maximale straf?

Het kan raar lopen in het leven. Van twee keer wereldkampioen tijdrijden worden kan het mogelijk naar een gevangenisstraf gaan voor Rohan Dennis.

Vrijdag zal de 34-jarige Australiër in een rechtbank in Adelaide het vonnis in zijn rechtszaak te horen krijgen, meldt Het Laatste Nieuws. De maximale straf die hij kan krijgen is zeven jaar cel en een rijverbod van vijf jaar. Het wordt dus afwachten of de rechter toch verzachtende omstandigheden ziet of hij Dennis voor zeven jaar naar de gevangenis stuurt.

Dennis heeft eerder reeds schuldig gepleit op een 'verzwarende aanklacht voor het creëren van een risico op schade'. Dat risico op schade heeft fatale gevolgen gekend voor Melissa Hoskins, de echtgenote van Dennis. De ex-renner heeft haar met zijn pick-uptruck omver gereden in de buurt van hun huis in Adelaide op 30 december 2023.

Enkele aanklachten tegen Dennis weggevallen

Hoskins liet hierbij het leven. Omdat Dennis niet de intentie had om zijn vrouw te doden, kwamen de verdediging en de aanklagers in december overeen dat enkele aanklachten zouden vervallen. Daardoor kon hij enkel nog vervolgd worden voor een 'verzwarende aanklacht voor het creëren van een risico op schade' en niet voor andere zaken.

Dat brengt zich mee dat er dus een zekere maximumstraf is en de rechter vrijdag niet kan oordelen om Dennis een nog zwaardere sanctie op te leggen. Zelfs met dit in het achterhoofd is er nog een aardige marge om te bepalen hoe zwaar zijn straf moet zijn. Met het oog op de nabije toekomst ligt zijn lot dus in handen van de rechtbank.

Dennis de wereldkampioen tijdrijden uit 2018 en 2019

Dennis werd tijdens zijn wielercarrière wereldkampioen tijdrijden in 2018 en 2019 en hij won ook minstens één etappe in de drie grote ronden. Ook zijn vrouw Melissa deed aan wielrennen. Het koppel kreeg twee kinderen.