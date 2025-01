José De Cauwer noemt drie opvolgers als commentator: "Natuurlijk zullen het die mannen worden"

José De Cauwer gaat nog door als commentator bij wielerwedstrijden, maar zal wel enkele koersen laten schieten. Hij wil zijn opvolger(s) wel waarschuwen voor ze eraan beginnen.

Vorig jaar vierde José De Cauwer zijn 75ste verjaardag. Toch gaat hij nog een tijdje door als commentator bij Sporza. Hij zal wel enkele kleinere afspraken overslaan, maar voor de Ronde van Vlaanderen en de Tour blijft hij op post.

De VRT zal in de koersen die De Cauwer overslaat potentiële opvolgers de kans geven. Onder meer Sep Vanmarcke, Jan Bakelants en Bert De Backer werden al opgevoerd als analist of zelfs al eens als co-commentator.

"Natuurlijk zullen het die mannen worden", zegt De Cauwer bij WielerFlits. Hij stelt zich echter wel de vraag wat ze daarnaast zullen doen. Want wie met commentaar geven zijn brood wil verdienen, moet een groot pakket koersen krijgen.

De Cauwer over job als commentator

De Cauwer begon als commentator terwijl hij nog ploegleider was. Volgens De Cauwer zorgt dat ook voor andere inzichten bij ex-renners, omdat ze dan eens zien hoe een koers er aan toe gaat vanuit de volgwagen in plaats van in het peloton.

Dat kan allemaal helpen bij het commentaar geven, want volgens De Cauwer is er een verschil tussen commentaar geven en over de koers vertellen. "Als je zes uur lang alleen maar moet vertellen wat je ziet, dan is er wel een probleem voor de kijker thuis. Er komt meer kijken bij commentaar geven, dat moeten potentiële opvolgers ook beseffen."