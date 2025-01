Lotto komt met meer uitleg over blessures van Belgisch kampioen Arnaud De Lie na val op training

Belgisch kampioen Arnaud De Lie moet de start van zijn seizoen uitstellen door een val op training. Sportief manager Kurt Van de Wouwer geeft wat meer uitleg.

Zaterdag zou Arnaud De Lie normaal aan zijn seizoen beginnen in de Clàssica Comunitat Valenciana, een koers die De Lie in 2023 al eens won. Een val op training gooit nu echter roet in het eten en De Lie moet zijn start van het seizoen uitstellen.

Volgens Kurt Van de Wouwer, sportief manager bij Lotto, valt de blessure van De Lie wel mee. De Lie stootte onder meer zijn knie en ook zijn elleboog is geraakt, maar Lotto houdt de Belgische kampioen eerder uit voorzorg aan de kant.

Programma De Lie in gevaar

"Het is niet super erg, maar omdat hij toch wat last heeft aan z’n knie willen we geen enkel risico nemen met wat nog komen moet", zegt Van de Wouwer bij Het Nieuwsblad. De rest van het programma van De Lie komt ook niet in het gedrang.

Van 5 tot 9 februari zal De Lie de Ster van Bessèges rijden, waar hij in 2023 twee ritten en het puntenklassement won. Ook voor de Omloop Het Nieuwsblad op 1 maart is er geen gevaar voor De Lie.

"Ik denk ook niet dat dit een invloed zal hebben op zijn prestatie in de Omloop Het Nieuwsblad", zegt Van de Wouwer. De Lie moet het nu enkele dagen rustiger aan doen om alles goed te laten genezen, maar een conditionele achterstand zal hij niet oplopen.