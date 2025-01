Domper voor Belgisch kampioen Arnaud De Lie: Lotto komt met slecht nieuws

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dit weekend zou Belgisch kampioen Arnaud De Lie zijn seizoen aftrappen in Spanje. Zijn ploeg Lotto heeft nu bekendgemaakt dat ze de plannen hebben moeten aanpassen.

Arnaud De Lie zou normaal gezien zaterdag aan zijn seizoen beginnen in de GP Castellon. Een dag later zou de Belgische kampioen ook de Classica Comunitat Valenciana rijden. Een val op training goeit echter roet in het eten.

"Jammer genoeg zal Arnaud niet kunnen starten in de GP Castellon en de GP Valencia", meldde Lotto woensdagavond op haar sociale media. "Arnaud kwam tijdens een training eerder deze week ten val en heeft nog steeds kniepijn."

"Uit voorzorg zal hij daarom zijn seizoensstart uitstellen. We wensen Arnaud een spoedig herstel", besluit Lotto. De Belgische kampioen zal nu zijn seizoen aftrappen in de Ster van Bessèges. Die Franse rittenkoers wordt van 5 tot en met 9 februari gereden.

Programma Arnaud De Lie

Daarna heeft De Lie de Ronde van de Algarve (19 tot en met 23 februari) op zijn programma staan. In Portugal komen onder meer ook Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Wout van Aert en Julian Alaphilippe aan de start.

Met twee rittenkoersen in de benen zal De Lie daarna aan de start komen in de Omloop Het Nieuwsblad. In 2023 werd De Lie er bij zijn debuut tweede, vorig jaar moest hij tevreden zijn met de tiende plaats. Dit jaar wil de Belgische de Omloop graag winnen.