Nog eens duelleren met Van Aert of Van der Poel? Beslissing van Pidcock zorgt voor grote droom: "Je kunt het je enkel inbeelden"

Een grote droom is ontstaan na een opvallende beslissing van Tom Pidcock. Hij is vertrokken bij INEOS om naar het bescheiden Q36.5 te gaan. Als die wielerploeg met Pidcock een klassieker kan winnen, gaat het dak eraf.

"Het zijn natuurlijk spannende tijden voor de ploeg", haalt Damien Howson, één van de andere renners bij Q36.5, aan in een gesprek met Cyclingnews. "Toen het team opgericht werd, was de ambitie er om door te groeien tot het hoogste niveau van de sport." De Australiër koerst al sinds 2023 voor de Zwitserse ploeg en maakt nu een kleine schok mee.

"In de loop van de jaren zijn er enkele veranderingen aangebracht, maar het aantrekken van Tom Pidcock betekent natuurlijk een aanzienlijke verandering voor het team en voor de dynamiek. Ik vind het boeiend om te zien wat hij zal kunnen doen." Het is voor iedereen moeilijk inschatten wat het effect zal zijn van de verhuis van Pidcock op zijn resultaten.

Amstel-zege van Pidcock zou veel betekenen

"Hij heeft nog niet heel veel kunnen winnen op de weg, maar als hij wint, leunt het dicht aan bij de grootste koersen. Je kunt het je enkel inbeelden wat het zou betekenen voor onze organisatie als hij voor Team Q36.5 de Amstel Gold Race zou winnen. Daar zouden we dan op kunnen voortbouwen." Dat is dus waar ze bij Q36.5 op hopen.

Dat hoeft ook helemaal geen utopie te zijn, want Pidcock is in de Amstel meestal bij de beteren. In 2021 werd hij tweede na die fameuze sprint tegen Van Aert, waar de Brit nog altijd van denkt dat hij die gewonnen heeft. In 2022 haalde Pidcock de aankomst in hetzelfde groepje als Van der Poel. Vorig jaar kon Pidcock dan eindelijk zelf zegevieren.

Amstel nog niet op programma Wout of Mathieu

Of er opnieuw een gevecht aankomt met Van Aert of Van der Poel is nog koffiedik kijken. Voorlopig staat de Amstel Gold Race bij geen van beiden op het programma, maar dat kan nog veranderen. "Ik ben meer dan blij om de ambities van Tom waar te maken", zal Howson alvast zijn beste beentje voorzetten.