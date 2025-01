Kopecky verklaart waarom het veel beter klikt met Van der Breggen dan met Vollering

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky had niet meer de beste relatie met Demi Vollering het voorbije jaar. Volgens de wereldkampioene zal dat met Anna van der Breggen veel beter klikken.

SD Worx-Protime ziet er dit jaar een stuk anders uit. Toppers zoals Demi Vollering en Marlen Reusser zijn vertrokken, terwijl Anna van der Breggen na drie jaar terugkeert uit wielerpensioen. En dat kan wel eens in het voordeel zijn van Lotte Kopecky.

Vollering en Kopecky waren concurrenten binnen dezelfde ploeg. "Demi en ik zijn allebei winnaars, dat leidde tot vreemde situaties", geeft Kopecky toe bij Het Nieuwsblad. "Met Anna kom ik gewoon heel goed overeen."

Kopecky over spanningen met Vollering

Het duo Kopecky-Van der Breggen lijkt meer complementair te zijn dan het duo Kopecky-Vollering ooit was. In de Tour kan Kopecky dan ook rekenen op de steun van Van der Breggen in haar strijd om de eindzege.

"Demi zou het daar veel moeilijker mee hebben. Wat trouwens haar volste recht is. Ook Demi werd als kopvrouw betaald om wedstrijden te winnen." Van die interne strijd is in 2025 geen sprake meer.

Vollering vertrok naar FDJ-SUEZ en zal nu een concurrente worden van Kopecky in de Tour. Met ook nog Niewiadoma bij Canyon//SRAM en Longo Borghini bij Lidl-Trek zou het een heel open Tour kunnen worden bij de vrouwen.