Lefevere zegt wat zijn opvolger Foré zeker niet mag doen: "Daar geloof ik niet meer in"

Na meer dan 20 jaar als CEO gaf Patrick Lefevere het stokje door aan Jurgen Foré. Hij heeft wel een andere persoonlijkheid en stijl, maar dat is juist waarom hij een geschikte opvolger is volgens Lefevere.

Net voor zijn 70ste verjaardag zwaaide Patrick Lefevere af als CEO van Soudal Quick-Step. Sinds de oprichting van de ploeg in 2003 stond hij aan het hoofd, maar de laatste jaren groeide de ploeg steeds meer en werd het te veel voor Lefevere.

Er is niet enkel de ploeg bij de mannen, maar ook de vrouwenploeg, twee opleidingsploegen (mannen en vrouwen) en een juniorenploeg. En dus ging Lefevere op zoek naar een opvolger, Jurgen Foré werd vorig jaar zijn rechterhand.

Foré moet andere stijl hebben dan Lefevere

Eigenaar Zdenek Bakala wilde dat Lefevere een mooi afscheid zou krijgen, maar Lefevere zelf twijfelde hoe dat moest gebeuren. "Ik was er ook niet honderd procent zeker van dat Jurgen de Nieuwe Messias was", geeft Lefevere toe bij HLN.

Bakala overtuigde Lefevere dat Foré de geschikte persoon was om hem op te volgen. Wat Lefevere mee overtuigde was de koersachtergrond van Foré. Hij was zelf even renner en zijn vader Noël Foré won onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

En Foré werkte zo'n twintig jaar bij Deloitte. "Maar hij moet de ploeg anders leiden dan ik, anders zal het niet gaan. Een ex-ploegleider aan het hoofd van een wielerploeg: in die stijl geloof ik niet meer", zegt Lefevere nog.