Lotte Kopecky is open over haar gewicht voor de Tour: "Dat mag absoluut niet gebeuren"

Lotte Kopecky pakt het dit jaar iets anders aan. Ze heeft onder meer een doel gemaakt van Luik-Bastenaken-Luik en de Tour de France en daarom zal ook haar gewicht een extra aandachtspunt worden.

Dit voorjaar laat Lotte Kopecky onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en de Strade Bianche links liggen, ze begint pas op 22 maart aan het seizoen met Milaan-Sanremo. Die koers is dit jaar nieuw bij de vrouwen.

Kopecky wil in het voorjaar scoren in Luik-Bastenaken-Luik, maar deze zomer is ook de Tour een doel. In 2023 werd Kopecky tweede in de Tour, vorig jaar werd ze ook tweede in de Giro. Dat telkens zonder specifieke voorbereiding.

Kopecky wil geen risico's nemen met gewicht

Die voorbereiding zal Kopecky dit jaar wel doen, onder meer met een hoogtestage. Maar ook haar gewicht wordt een belangrijke factor om rekening mee te houden voor Kopecky. Dankzij data van de voorbije jaren weet Kopecky wat haar ideale gewicht is.

"Ik ken ook mijn ondergewicht, waar ik absoluut niet onder mag. Ik wil het vervolg van mijn carrière niet in gevaar brengen door te veel risico’s te nemen met mijn gewicht", zegt de wereldkampioene bij Het Nieuwsblad.

Volgens Kopecky is gewicht bij de vrouwen ook minder bepalend dan bij de mannen omdat ze niet meerdere bergritten achter elkaar moeten afwerken. "Ik streef naar een gewicht waarmee ik de opeenvolgende etappes met de nodige frisheid en reserves kan aanvatten."