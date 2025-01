Dan toch een vertrek bij Soudal Quick-Step? "Remco Evenepoel heeft nieuwe lucht nodig"

Remco Evenepoel besloot eind vorig jaar om toch bij Soudal Quick-Step te blijven. De vraag is echter of hij zijn contract helemaal zal uitdoen bij de ploeg.

Eind september, net voor het WK in Zürich, bevestigde Remco Evenepoel dat hij dit jaar bij Soudal Quick-Step zou blijven. Er waren onderhandelingen geweest met Red Bull-BORA-hansgrohe, maar tot een akkoord kwam het niet.

Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step. Ex-renner Bobbie Traksel denkt echter dat Evenepoel al aan zijn laatste jaar bezig is bij Soudal Quick-Step, één jaar voor het einde van zijn contract.

"Volgend jaar pakt hij frisse lucht bij Red Bull-BORA-hansgrohe en begint hij opnieuw. Ik denk dat Soudal Quick-Step Remco niet meer heeft na dit jaar", zei Traksel in de Eurosport-podcast Kop over Kop.

Traksel over zware val van Evenepoel op training

Die nieuwe lucht heeft Traksel volgens Evenepoel nodig na zijn twee zware valpartijen vorig jaar. In april viel Evenepoel zwaar in de Ronde van het Baskenland, in december was er het ongeval van Evenepoel op training.

"Ik heb mijn twijfels na zo'n valpartij en je hoort dat het misschien wel erger is dan de val in het Baskenland qua gevolgen. Dat kan voor zijn toekomst een heel groot probleem zijn. Maar als er iemand mee om kan gaan, is hij het met die discipline", besluit Traksel nog.