Kamp Van der Poel plaatst kanttekening bij de cross: "Gevaarlijke fase, minder aangename kant"

De cross is veel glitter en glimmer, maar er komt ook echt afzien bij. En dat gebeurt niet alleen tijdens de cross.

Het waren soms barre omstandigheden waarin de crossers deze winter aan de slag moesten. Maar dat ging niet enkel over de weersomstandigheden tijdens de cross.

Ook nadat de renners de finish bereikten was het voor velen afzien. Zelfs voor de mannen die op het podium moeten staan. Dat zorgt ervoor dat mannen als Mathieu van der Poel liever naar Spanje trekken.

“Voor een goed begrip: liever had hij Baal, Koksijde en Dendermonde wél gereden dan niet”, zegt vader Adrie van der Poel aan Het Laatste Nieuws. “Maar hij wist dat er nadien een break kwam. Als je dan de mogelijkheden hebt om in betere en comfortabelere omstandigheden verder te werken aan je conditie, zou het zonde zijn om ze niet te benutten.”

Het is niet voor het eerst dat er gepleit wordt om de renners beter op te vangen, want ook dit jaar hadden ze het aan de finish wel bijzonder koud. “Jaren geleden al pleitte ik bij de UCI voor een wat warmere, knussere opvangomgeving meteen na de cross - ook al is dat niet altijd even voor de hand liggend.”

Tijdens de koers hebben de renners de kou onder controle. “Eenmaal gefinisht begint dat na een halve minuut stilstaan helemaal in te werken. Langzaam ontdooi je, maar je moet eerst door die rillingen heen. Gevaarlijke fase, funest voor ziektes. Da’s een minder aangename kant aan veldrijden.”