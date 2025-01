Na ziekte en opgave in Hoogerheide: Laurens Sweeck neemt beslissing over WK veldrijden

Naast Thibau Nys moest ook Laurens Sweeck er de brui aan geven in Hoogerheide. Hij heeft nu de knoop doorgehakt over zijn deelname aan het WK veldrijden.

Op het BK veldrijden greep Laurens Sweeck nog naast een tweede Belgische titel, hij moest vrede nemen met zilver. Een dag later in Otegem moest hij de zege laten aan Toon Aerts, daarna ging het wat minder met Sweeck.

In Benidorm werd hij pas 21ste, op anderhalve minuut van winnaar Thibau Nys. Zaterdag in Maasmechelen herpakte Sweeck zich wel met een achtste plaats, maar zondag in Hoogerheide gaf hij op.

Sweeck rijdt toch gewoon WK

Niet meteen goede signalen, een week voor het WK veldrijden in Liévin. "Ik ben afgelopen week ziek geweest en in Hoogerheide was het duidelijk dat ik toch nog wat meer rust moest geven aan mijn lichaam", zegt Sweeck bij HLN.

Daarom besliste Sweeck halfweg de wedstrijd om af te stappen. "Tegen zondag verwacht ik geen problemen meer", stelt Sweeck nog. In Liévin komt Sweeck dus aan de start, hij jaagt er op een medaille.

Dat lukte Sweeck bij de profs nog nooit, in 2015 werd hij in Tabor wel tweede bij de beloften. Bij de profs werd Sweeck in 2019, 2020 en 2021 vijfde. Vorig jaar in Tabor werd Sweeck veertiende op het WK.