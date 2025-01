Van der Poel geeft inzicht in zijn blessure: "Roodhooft was er half mee aan het lachen, maar..."

Na een maand zonder cross heeft Mathieu van der Poel zijn ongeslagen reeks gewoon verder gezet. En dat terwijl zijn gebroken rib nog altijd niet helemaal hersteld is.

Met overwinningen in Maasmechelen en Hoogerheide heeft Mathieu van der Poel zijn favorietenstatus voor het WK veldrijden in Liévin nog wat kracht bijgezet. Ook nu Wout van Aert plots aan de start staat van het WK.

Nochtans was Van der Poel een maand niet in het veld te zien nadat hij in Loenhout tegen een paaltje viel. Twee dage later won Van der Poel nog in Besançon, maar toen voelde hij al dat het niet goed zat met zijn rib.

Van der Poel over ribblessure

"De dokters denken dat die rib na Loenhout gebarsten was, en pas in Besançon volledig is gebroken. Het was ook pas tijdens de laatste twee ronden van Besançon dat ik last begon te krijgen", zegt Van der Poel bij HLN.

Dat vertelde Van der Poel ook tegen sportief manager Christoph Roodhooft in de terugkeer naar huis. "Christoph was er eerst nog half mee aan het lachen, maar ik voelde wel dat het redelijk serieus was", stelt Van der Poel.

Vooral tijdens het hoesten of rechtstaan had Van der Poel de afgelopen weken wel pijn, maar tijdens zijn trainingen op de weg had Van der Poel geen last. Het WK is nooit in gevaar geweest. "Desnoods zou ik starten met pijn."