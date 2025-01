Sep Vanmarcke dient José De Cauwer van antwoord: "Dat José dat zegt..."

José De Cauwer zal wat afbouwen als commentator en dus moet er gezocht worden naar een opvolger. Onder meer ex-renner en ex-ploegleider Sep Vanmarcke wordt genoemd.

De voorbije jaren maakte Sep Vanmarcke heel wat mee. Hij moest in juli 2023 per direct een punt zetten achter zijn carrière door hartproblemen. Vanmarcke stortte zich in een avontuur als ploegleider, maar leverde eind vorig jaar zijn contract in.

"Ik moest volledig uit het wereldje stappen om definitief afstand te kunnen nemen van het renner zijn", zegt Vanmarcke bij WielerFlits. Het gaat intussen goed met Vanmarcke, hij heeft ondertussen kunnen ervaren hoe het is om geen renner meer te zijn.

Vanmarcke wil De Cauwer vervangen

Nu houdt Vanmarcke zich bezig met het geven van keynotes in bedrijven, maar hij droomt ook van een rol als analist en/of commentator. Tijdens de klassiekers zal Vanmarcke al zeker een paar keer aanschuiven dit voorjaar.

Hij hoopt echter ook op enkele opdrachten als commentator, nu José De Cauwer enkele koersen aan zich voorbij zal laten gaan. De Cauwer zelf noemde Vanmarcke als een van zijn mogelijke opvolgers. "Het is leuk dat José dat zegt, dat is heel eervol", zegt Vanmarcke.

Vanmarcke was al eens commentator tijdens de Brussels Cycling Classic en het Kampioenschap van Vlaanderen en droomt van meer. "Als ik eerlijk ben: mochten er een paar kansjes komen, dan zou ik heel blij zijn om die te grijpen."