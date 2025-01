Ook trainer moet het toegeven: Van "Beste Van Aert ooit" naar "Ik kan het niet garanderen"

Toen Wout van Aert zijn crossprogramma bekendmaakte was hij meteen duidelijk. Het WK veldrijden paste niet in zijn voorbereiding op het voorjaar.

Maar zoveel maanden later staat Wout van Aert toch op het WK in Liévin, tot groot jolijt van de Belgische crossliefhebbers en zijn eigen supporters. Toch blijft alles in het teken van de voorjaarsklassiekers staan, met grote stip bij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

De vele valpartijen hebben onze landgenoot niet veel goed gedaan, maar toch voelt ook trainer Mathieu Heijboer dat onze landgenoot progressie kan maken in zijn sport.

“Op momenten dat Wout kan doortrainen, maakt hij nog progressie. Toen hij vorig jaar na zijn hoogtestage in maart weer in competitie kwam in de E3 Saxo Classic, was zijn niveau ontzettend hoog”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Zowel conditioneel als qua gewicht stond hij ontzettend ver en was hij helemaal klaar om potten te breken in het voorjaar. “Ja, dat was toen de beste Van Aert ooit. Maar goed, daar koop je niks mee.”

Van Aert maakte toen een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen, waardoor zijn voorjaar meteen voorbij was. “We moeten hopen dat hij dit jaar weer op dat niveau komt. We werken er hard aan, maar het garanderen kan ik niet.”