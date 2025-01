"Op een WK is een renner soms zichzelf niet meer": Niels Albert waarschuwt Mathieu van der Poel

Het is aftellen naar het WK veldrijden van zondag. Mathieu van der Poel is topfavoriet, maar kan hij die rol ook waarmaken?

Alle ogen op Mathieu van der Poel zondag op het WK veldrijden in Liévin. De regerende wereldkampioen is de grote topfavoriet om zichzelf op te volgen. Maar plots is daar ook Wout van Aert als tegenstander.

Een WK veldrijden is voor iemand als Van der Poel het grote doel van zijn crosswinter, maar dat zorgt er ook voor dat hij net op dat moment eigenlijk op zijn fragielst staat op mentaal vlak.

Dat was ook vorig jaar het geval, zo ziet Niels Albert. “Klopt, ik vond zijn WK vorig jaar niet goed”, vertelt hij aan HUMO. “Mathieus landgenoot Joris Nieuwenhuis heeft hem zelfs bijna teruggehaald.”

Ook voor een grootmeester als Van der Poel zal de vorm van de dag zondag heel veel bepalen. “Op een WK is een renner soms zichzelf niet meer, de sfeer en de stress errond kunnen het doen spoken in zijn hoofd.”

Niels Albert spreekt uit ervaring. “Ik heb het zelf genoeg meegemaakt: als je plots iemand over de balkjes ziet springen terwijl jij er liever over loopt, kruipt de twijfel in je hoofd. Je denkt: de andere is beter.”