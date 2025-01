Was Van Aert er klaar mee? "Deelname aan WK veldrijden is signaal richting Van der Poel"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert neemt het zondag dan toch op tegen Mathieu van der Poel op het WK veldrijden. Volgens Thijs Zonneveld een belangrijke ommekeer van Van Aert.

Pas een week voor het WK veldrijden in Liévin voegde Wout van Aert de wedstrijd toe aan zijn programma. Hij voelt zich duidelijk goed en wil na zijn pechjaar van 2024 niet nog eens een grote afspraak missen.

Van Aert wil dus opnieuw het duel aangaan met Van der Poel, voor Zonneveld is dat toch een trendbreuk met de voorbije twee jaar. "Wanneer Van der Poel aan de start stond, was Van Aert zichzelf niet", zegt hij bij AD.

Volgens Zonneveld reed Van Aert dan plots afwachtender, passiever en soms zelf wat laf. In de finale van Parijs-Roubaix 2023 wilde Van Aert niet overnemen van Van der Poel en koos hij ervoor om de rest te laten terugkeren in plaats van het duel aan te gaan."

Van Aert gaat opnieuw de strijd aan met Van der Poel

Nu gaat Van Aert dus wel weer het duel aan, al verwacht Zonneveld geen wonderen. "Van Aert gaat Van der Poel normaal gesproken niet verslaan op het WK. Ook niet als het parcours verandert in één grote modderplas en als ze moeten zwemmen met een fiets op hun rug."

"Maar de uitslag is secundair. Van Aerts deelname alleen al is een signaal", stelt Zonneveld. "Aan zichzelf, aan zijn ploeg, aan Van der Poel. Wout loopt niet langer weg voor zijn eigen schaduw. We hebben weer een duel."