Sven Nys panikeert niet door slecht weekend van Thibau Nys, maar ziet wel nadeel op WK

Thibau Nys kende niet de beste voorbereiding op het WK veldrijden. Toch ziet vader Sven Nys nog altijd kansen voor zijn zoon, ook door zijn eigen verleden.

Met een forfait voor Maasmechelen en een opgave na twee ronden in Hoogerheide kende Thibau Nys niet zijn beste generale repetitie op het WK veldrijden. De Belgische en Europese kampioen had vorige week symptomen van ziekte.

"Het draaide volledig in de soep", zegt vader Sven Nys over de opgave in Hoogerheide bij Het Nieuwsblad. "Maar hij is maandag aan zijn training begonnen met de gedachte dat hij een goed WK zal kunnen rijden."

WK-parcours in het nadeel van Thibau Nys?

Dat een slecht weekend voor het WK geen voorteken is, maakte Sven Nys zelf mee in 2016. In de week voor zijn laatste WK werd hij door Van der Poel in Hoogerheide om meer dan twee minuten gereden.

"Een week later werd ik nog vierde op het WK en reed Mathieu altijd bij mij in de buurt en finishte uiteindelijk nog achter mij." Wout van Aert was toen de beste, hij pakte toen zijn eerste van drie wereldtitels in het veld.

De weerstomstandigheden zullen volgens Thibau Nys volgens Sven Nys meer parten spelen dan het voorbije weekend. "Voor Thibau zou het iets sneller mogen zijn. Anderzijds bewees hij in Gavere en Zonhoven dat hij ook in een lastige cross uit de voeten kan, mits een goede conditie."