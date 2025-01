Topfavoriete Lucinda Brand komt met waarschuwing voor concurrenten voor de regenboogtrui

Pakt Lucinda Brand op haar 35ste een tweede wereldtitel veldrijden? De Nederlandse toonde de voorbije weken alvast dat haar vorm goed zit en waarschuwt haar concurrenten.

Met 27 podiumplaatsen op rij, waarvan acht overwinningen, is niemand constanter dan Lucinda Brand dit seizoen. De Nederlandse won al het eindklassement van de Wereldbeker en staat ook aan de leiding in de Superprestige en X2O Badkamers Trofee.

In Liévin jaagt Brand dus op een tweede wereldtitel nadat ze in 2021 in Oostende de beste was. Sinds 2018 stond Brand ook telkens op het podium van het WK, naast goud pakte ze ook drie keer zilver en drie keer brons.

Brand over haar seizoen en WK veldrijden

"Op dit moment rijden heel veel rensters op een zeer, zeer hoog niveau, waardoor het veel moeilijker is", zegt Brand in een persbericht van Trek. "Daarom denk ik dat dit een van mijn sterkste seizoen is", zegt de Nederlandse.

"Ik denk dat ik ook een betere renster ben geworden Misschien niet fysiek beter, maar wel een completere crosser geworden. Alle andere vaardigheden die je nodig hebt, worden steeds beter en dat is hoe ik uiteindelijk zo'n geweldig seizoen heb gehad, denk ik."

Brand voelt voor het WK een gezonde spanning. "En gelukkig ervaar ik die, want anders denk ik dat het tijd is om te stoppen", lacht ze. "Ik weet ook dat als ik een beetje zenuwachtig word, ik een goede wedstrijd kan rijden. Dus dit is heel goed."