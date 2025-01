Vanthourenhout weet hoe Belgen Van der Poel kunnen kloppen op WK: "Dan wordt hij zenuwachtig"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Michael Vanthourenhout toonde in Hoogerheide dat hij klaar is voor het WK veldrijden. De eindwinnaar van de Wereldbeker trekt dan ook met vertrouwen naar Liévin.

Met een tweede plaats in Hoogerheide stelde Michael Vanthourenhout afgelopen zondag zijn eindzege in de Wereldbeker veldrijden helemaal veilig. Hij was de dichtste belager van Mathieu van der Poel, maar wel op 1'42" van de wereldkampioen.

Vorig jaar in Tabor werd Vanthourenhout derde op het WK, na zilver in 2018 zijn tweede medaille bij de profs op een WK. Door zijn eindzege in de Wereldbeker kan Vanthourenhout nu wel zonder druk aan de start staan.

"Het parcours zou nog net iets lastiger dan Hoogerheide van vorige week en toen werd ik tweede", zegt Vanthourenhout bij HLN. De voormalige Europese kampioen ziet Van Aert ook stevig weerwerk bieden tegen Vanthourenhout.

Kunnen Belgen het Van der Poel moeilijk maken?

"Meestal probeert Mathieu al in de eerste of tweede ronde weg te rijden. Als dat niet lukt, wordt hij misschien zenuwachtig en kan hij foutjes maken", denkt Vanthourenhout. En als Van der Poel weg rijdt, is er nog altijd nog iets mogelijk.

Zelfs bij een halve minuut voorsprong voor Van der Poel moeten de Belgen hem zo lang mogelijk onder druk blijven zetten, vindt Vanthourenhout. Je weet maar nooit dat hij pech heeft of toch een foutje maakt.