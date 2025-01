Verdediging van vrouw (78) die overleden Tijl De Decker aanreed wil opschorting van straf: "Wielrenner was niet helemaal voorzichtig"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In augustus 2023 werd Tijl De Decker (22) aangereden op training en kwam daarbij om het leven. De nu 78-jarige vrouw kwam vandaag voor de politierechtbank, de procureur eist een boete van 4.000 euro en een jaar rijverbod.

Op 23 augustus 2023 botste Tijl De Decker, die enkele maanden daarvoor Parijs-Roubaix voor beloften had gewonnen, met een wagen die de oprit van een woning achterwaarts verliet. Achter het stuur zat een toen 76-jarige vrouw.

De Decker werd eerst afgevoerd naar het ziekenhuis in Lier en werd daarna overgebracht naar het UZA, maar overleed daar twee dagen later aan zijn verwondingen. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om duidelijkheid te brengen over de omstandigheden van het ongeval.

De bestuurster van de wagen zo maximaal 20 kilometer per uur hebben gereden, De Decker zo'n 30 kilometer per uur met zijn fiets. De botsing kon volgens de procureur niet vermeden worden, de bestuurster zou onvoldoende voorzichtig geweest zijn.

De Decker ook verantwoordelijk voor ongeval?

De vrouw ontkent haar schuld niet, maar de verdediging van de vrouw vindt wel dat De Decker ook verantwoordelijk is. "Het zal hard klinken voor de nabestaanden, maar misschien was de wielrenner ook niet helemaal voorzichtig", wordt advocaat Thiebaut geciteerd door HLN.

De Decker reed volgens de advocaat op een rechte weg, maar keek volgens hem naar de grond waardoor hij de wagen niet opmerkte. Daarom vraagt de verdediging opschorting van straf. De vrouw reed sinds het ongeval niet meer met de wagen en werd recent gediagnosticeerd met Parkinson.

Het parket eist een geldboete van 4.000 euro, een rijverbod van één jaar en het verplicht opnieuw afleggen van de vier rijexamens. De politierechter velt op 27 februari het vonnis in de zaak.