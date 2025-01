Bondscoach windt er geen doekjes om: "Twee kansen om te scoren"

Serge Pauwels is druk in de weer als bondscoach. Hij zit volop in de voorbereiding van de grote kampioenschappen van dit jaar.

Binnen acht maanden wordt het WK in Kigali gereden. Normaal zou bondscoach Serge Pauwels eind februari naar Rwanda trekken om alles goed voor te bereiden. Die trip gaat voorlopig niet door na de rellen van de voorbije dagen in Rwanda en Oost-Congo. De UCI zou zelfs al een plan B klaarliggen hebben om het WK elders te rijden. Opvallend is dat amper een week na het WK al het EK op de agenda staat. Dat wordt in Frankrijk gereden, met ook een pittig parcours van 203 kilometer met 3.300 hoogtemeters. “Aangezien de wegkoers amper een week na het WK gepland staat, wil ik proberen een groot aantal renners te selecteren voor beide kampioenschappen”, zegt Pauwels aan Het Nieuwsblad. “Als je eind september in topconditie bent, kan je die vorm ook een week later nog benutten. Het is alsof je twee kansen krijgt om te scoren”, besluit de bondscoach.