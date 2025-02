Belgische beloften geven Wout van Aert plots heel veel moed

Bij de beloften was het zilver en brons voor de Belgen op het WK in Liévin. Een voorbode van wat er gaat komen bij de eliterenners zondag? Wie kan Mathieu van der Poel van de wereldtitel houden en wat kan Wout van Aert? De beloften geven onze landgenoot wel wat kansen.

Kay De Bruyckere pakte een knappe zilveren medaille en kwam met een leuke reactie bij Sporza: “Mijn tip aan de profs? Vooral je eigen koers rijden is belangrijk. Er zitten veel verraderlijke stukken in waar je foutjes kan maken en als de vermoeidheid erin zou sluipen, dan kan je nog veel tijd verliezen.”

Veel modder en diepe sporen

Jente Michels was dan weer enigszins ontgoocheld: “Ik kwam voor meer dan een bronzen medaille, maar helaas was de derde plaats het hoogst haalbare. In de eerste ronde was het een beetje zoeken, want het parcours was helemaal anders dan in verkenning.

"Het is een mooie derde plaats, maar ik ben er niet tevreden mee. Het is echt veel gladder geworden, met veel modder en diepe sporen. Het is nog zwaarder geworden dan gisteren en het gaat alleen maar erger worden. Elke ronde werd het zwaarder.

Kansen voor Wout van Aert?

"Er is de vrieskou, maar het ontdooit snel en zo komt er steeds meer water op het parcours", aldus Michels. En dus denkt hij dat Wout van Aert wel eens meer kans zou kunnen maken dan velen denken.

“Ik ben ploegmaat van Mathieu van der Poel, maar op dit parcours en hoe het parcours aan het evolueren is kan Wout van Aert grote kans maken. De modder is echt dikker geworden, het is een ouderwetse stoempcross op dit moment. Ik schat zijn kansen dus groter in dan velen denken.”