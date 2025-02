Eli Iserbyt verrast met de ambitie die hij voor het WK veldrijden had: "Wil ik nog eens herhalen"

Zondag wordt het WK veldrijden gereden. Ons land hoopt om met twee medailles bij de heren elite uit Liévin te vertrekken.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert lijken op voorhand al zeker van een medaille. Ze zullen onder elkaar moeten uitmaken wie goud en wie zilver krijgt.

Voor de derde plek komen heel wat renners nog in aanmerking. Voor Eli Iserbyt, die in 2022 en 2023 brons pakte, wordt het heel moeilijk om op het podium te geraken.

Hij is lichamelijk op de sukkel met de zenuwpijn in zijn linkerbeen. “Het is nog niet 100 procent opgelost”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

“In Hoogerheide had ik best wel last. Het is niet leuk dat het maar niet opgelost geraakt dus ergens kijk ik wel uit naar het einde van het seizoen. Dan ga ik uitgebreid de tijd nemen om alles te laten onderzoeken, te resetten van de intensieve inspanningen en mijn lichaam weer gezond op te bouwen.”

Maar ook het parcours is bijzonder zwaar voor hem. De droom was om dit jaar zilver te pakken, maar door de deelname van Wout van Aert wordt dat heel erg moeilijk.

“Ik heb wel een foto van mezelf met Mathieu en Wout op het podium in Hoogerheide (WK 2023, red). Dat is heel mooi en zou ik graag nog eens herhalen”, besluit de West-Vlaming.