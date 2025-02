"Het zou me niet verbazen": Vanthourenhout ziet totaal andere reden waarom Van Aert WK rijdt

Zondag staat het WK veldrijden op het programma. Met als grote verrassing Wout van Aert, zo stelt ook Sven Vanthourenhout vast.

De hele natie staat pal achter Wout van Aert, al beseft iedereen dat het aartsmoeilijk wordt om in Liévin Mathieu van der Poel een hak te zetten.

Dat Wout van Aert al van de partij is, is een succes op zich. Eigenlijk zou hij het WK helemaal niet rijden, maar vorig weekend veranderde hij plots van gedacht.

“Wout heeft voor een keer zélf aangegeven dat hij er zin in had. Dan is het ook wel mooi dat zijn ploeg hem daarin wil volgen. Wout crost gewoon supergraag”, klinkt het bij Sven Vanthourenhout in Het Nieuwsblad.

Maar er is meer volgens de ex-bondscoach. “Door corona en die valpartijen heeft hij de voorbije jaren al zoveel gemist. Twee keer de Ronde van Vlaanderen, een keer Roubaix, het WK vorig jaar… Het zou mij niet verbazen dat hij simpelweg niet nog eens een groot evenement wilde laten schieten.”

Ook dit seizoen begon met een valse noot. Door ziekte moest Van Aert forfait geven voor Mol. Daardoor begon zijn campagne een week later en was ze nog kleiner dan ze eigenlijk al was.