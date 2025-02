"Misschien zal hij anders moeten gaan koersen": Forse bedenking bij de Tourdroom van Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel is nog volop aan het revalideren van het ongeval dat hij meemaakte. De bedoeling is er tegen de Tour de France helemaal te staan.

Vorig jaar pakte Remco Evenepoel de derde plek in de Tour de France. Het verschil met de mannen voor hem, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, was bijzonder groot.

Niet alleen in minuten tijdsverschil, maar vooral in het klimmen bergop. Om die twee voor hem te kloppen zal er toch heel wat moeten gebeuren in de nabije toekomst.

“Je moet altijd uitgaan van je eigen kracht”, zegt ploegleider Tom Steels aan Vélo. “Remco beschikt over een enorm wapen in de tijdritten en hoort op de klim tot de beteren ter wereld.”

Volgens Steels heeft Evenepoel vorig jaar bewezen dat hij de Tour de France kan winnen. “De volgende vraag is: heeft hij de kwaliteiten om het verschil te maken?”

En daar weet Steels zelf het antwoord wel op. “Misschien zal hij op een gegeven moment anders moeten gaan koersen. Vorig jaar draaide het om leren en strijden voor het podium. Maar als je een topdag heb en je voelt dat er iets mogelijk is, moet je ervoor gaan.”