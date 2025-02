Smikkelen en smullen: vrouwencross wordt episch duel tussen generaties

Vooraf was duidelijk dat de kans dat een Nederlandse de wereldtitel zou pakken heel groot was. DE belangrijkste vraag was dan ook: welke Nederlandse zou de titel gaan pakken? Het werd uiteindelijk een heel pittig duel.

De Française Fouquenet begon met de kopstart in eigen land, maar tegen het einde van de eerste ronde hadden de Nederlanders al meer dan orde op zaken gesteld. Enkel Vas kon enigszins mee als niet-Nederlandse - zij zou vijfde worden.

Nederland (logischerwijze) boven

Lucinda Brand, Fem van Empel en Puck Pieterse waren by far de drie beste rensters in koers. Halfweg moest ook Pieterse passen - zij zou uiteindelijk derde worden op een minuut van de winnares.

Voorin kregen we een episch duel. Elke keer er iemand in de materiaalpost kwam, was het meteen bijpikkelen in de stroken daarna. In de voorlaatste ronde leek Brand het voortouw te nemen.

Derde keer van Empel

Ze pakte vijf-zes seconden en hield die tot in de laatste ronde vast, maar toen kwam de power van de jonge van Empel boven. Zij reed het gaatje dicht en ging er in het einde van de slotronde nog op en over.

De derde opeenvolgende wereldtitel werd het op die manier voor Fem van Empel, al mag ook Brand zeer trots zijn op haar cross. Sanne Cant sloot haar carrière op een wereldkampioenschap af met een knappe negende plaats.